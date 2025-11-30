МИД Казахстана выразил Украине протест из‑за атаки на терминал

Министерство иностранных дел Казахстана выразило Украине протест из-за целенаправленной атаки на критическую инфраструктуру «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) в акватории порта Новороссийск.

В ночь на субботу, 29 ноября ВСУ атаковали морской терминал под Новороссийском с помощью безэкипажных катеров. Выносной причал ВПУ-2 получил серьезные повреждения, его дальнейшая эксплуатация невозможна.

«Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем», — говорится в заявлении.

В МИД напомнили, что это уже третий акт агрессии против исключительно гражданского объекта, чье функционирование гарантируется нормами международного права.

«Подчеркиваем, что КТК играет значимую роль в поддержании стабильности мировой энергетической системы», — добавили в министерстве.

Трубопроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. На него приходится более 80% экспорта Казахстана.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва видит подрывную работу киевского режима, и назвал террористическими украинские удары по мирной энергической инфраструктуре консорциума.