Стала известна судьба участвовавшего в СВО осла Жорика

Sibnet.ru
Осел Жорик, участвовавший в СВО
Фото: © Московский зоопарк

Осел Жорик, возивший снаряды бойцам специальной военной операции (СВО) на Украине, будет жить в Московском зоопарке, сообщил директор зоосада Светлана Акулова.

«Скоро Жорик, могу сказать по секрету, приедет в Москву. Он очень любит внимание, очень социальный, и сейчас как раз у него уже восстановилось здоровье», — цитируют Акулову РИА Новости.

Жорик долгое время жил вместе с гвардейским полком 1430 в зоне боевых действий. Он участвовал в хозяйственных работах и помогал носить снаряды. Когда подразделение передислоцировалось, забрать ослика они не смогли.

В сентябре его перевезли в Великий Устюг. По словам зоологов, ослик быстро освоился в новых условиях, несмотря на «непростое прошлое».

