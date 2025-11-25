НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Минстрой посчитал сделки на вторичном рынке опасными

Источник:
ТАСС
155 0
Замок
Фото: © Sibnet.ru

Сделки с жильем на вторичном рынке сейчас опаснее, чем на первичном, заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

На вторичном рынке в настоящее время много случаев продажи квартир под влиянием мошенников, и суды затем встают на сторону продавца и возвращают ему жилье, отметил чиновник на конференции о состоянии рынка недвижимости, передает ТАСС.

«С учетом того, что у нас эскроу, действительно, купить квартиру на первичном рынке, с точки зрения сохранности, экспертизы, чистоты сделки — точно безопаснее сегодня, в моменте, чем на вторичном рынке», — сказал Стасишин.

Он отметил, что работа риелторов сегодня не настолько подвержена вниманию государства, поэтому ситуация на вторичке стали возможны наблюдаемые перегибы. Законопроект о риелторской деятельности уже подготовлен, в ближайшее время его могут внести в Госдуму.

Еще по теме
Ипотечный рынок в России достиг дна
Штаб по защите покупателей жилья создали в России
Россиянам запретят две льготные ипотеки на семью
Набиуллина заявила об активизации рынка жилья
смотреть все
Экономика #Квадраты #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Объявлено имя «Мисс Вселенная-2025». ФОТО
Зеленский обратился к народу Украины с экстренным сообщением
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Россия получила американский мирный план по Украине
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
52
Герасимов доложил Путину о взятии Купянска
40
Зеленский обратился к народу Украины с экстренным сообщением
35
США призвали Зеленского подписать мирный план до 27 ноября
30
Опубликован встречный план Евросоюза по Украине
29
Зеленский заявил о «критическом моменте» для Украины