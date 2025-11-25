Минстрой посчитал сделки на вторичном рынке опасными

Сделки с жильем на вторичном рынке сейчас опаснее, чем на первичном, заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

На вторичном рынке в настоящее время много случаев продажи квартир под влиянием мошенников, и суды затем встают на сторону продавца и возвращают ему жилье, отметил чиновник на конференции о состоянии рынка недвижимости, передает ТАСС.

«С учетом того, что у нас эскроу, действительно, купить квартиру на первичном рынке, с точки зрения сохранности, экспертизы, чистоты сделки — точно безопаснее сегодня, в моменте, чем на вторичном рынке», — сказал Стасишин.

Он отметил, что работа риелторов сегодня не настолько подвержена вниманию государства, поэтому ситуация на вторичке стали возможны наблюдаемые перегибы. Законопроект о риелторской деятельности уже подготовлен, в ближайшее время его могут внести в Госдуму.