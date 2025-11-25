НАВЕРХ
Календарь Pirelli на 2026 год. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
Представлен календарь Pirelli на 2026 год под названием The Cal, в нем фотограф Сольве Сундсбо исследует связь человека и природы — несколько превью опубликовано на сайте проекта.

Героинями проекта стали 11 зрелых женщин с яркой индивидуальностью. Это актрисы Тильда Суинтон, Луиза Раньери, Адрия Архонa и Гвендолин Кристи, певица и автор песен FKA twigs, актриса и режиссер Изабелла Росселлини, теннисистка Венус Уильямс, дизайнер Сьюзи Кейв, модели Ирина Шейк, Ду Цзюань и Ева Герцигова.

Они предстают как воплощение не только классических стихий — земли, воздуха, огня и воды, — но и более эфемерных начал: света, энергии и эфира.

«Мне не хотелось быть слишком буквальным. Я стремился уловить эмоции, инстинкты и душевные состояния, которые лежат в основе человеческой жизни. Назовем это стремлением к свободе, любопытством, жаждой познания», — отметил Сундсбо.

«Мне хотелось избежать буквальности, создав некую тайну, наполненную воображением и страстью. Это попытка напомнить нам, откуда мы пришли», – поделился Сундсбо.

Календарь Pirelli был впервые издан в 1964 году. С тех пор он стал синонимом визуального эксперимента, переосмысления красоты и актуального культурного высказывания.

Сольве Сундсбо — норвежский фотограф, переехавший в Лондон. Сотрудничал с крупнейшими модными брендами, был автором множества обложек для журналов и музыкальных альбомов. В 2011 году его проект для New York Times под названием 14 Actor's Acting завоевал премию «Эмми» в категории «Новые подходы к новостным и документальным программам: искусство, образ жизни и культура».

