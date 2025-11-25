НАВЕРХ
Безруков пошел в суд из-за карнавальных масок с его лицом

Источник:
Sibnet.ru
500 1
Сергей Безруков
Фото: duma.gov.ru / CC BY 4.0

Российский актер Сергей Безруков обратился в Хамовнический районный суд Москвы из-за выставленных на продажу масок с его лицом, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Карнавальная и тканевая маска с изображением актера были выставлены на продажу на маркетплейсах Wildberries и Ozon. Безруков указал, использование его имени и изображения происходило без согласия, что нарушает его право на защиту персональных данных.

Актер попросил запретить продавцу распространять в интернете «его персональные данные» и взыскать с нее компенсацию морального вреда.

На маркетплейсах можно найти множество картонных и тканевых масок с изображением знаменитостей и политиков.

Культгид #Шоу-бизнес
Обсуждение (1)
