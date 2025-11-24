Приметы и лунный календарь на 24 ноября

В этот день необходимо было выбросить из дома всю треснутую посуду

Федор Мороз отмечается в народном календаре 24 ноября. В астрологии на эту дату приходится четвертый день лунного цикла. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с этим днем.

Поверья гласят, что 24 ноября нельзя выходить из дома натощак. Следовало обязательно позавтракать чем-то теплым и сытным. Категорически не рекомендовалось дарить кому-либо полотенце — даритель мог тяжело заболеть.

Необычной приметой было избавление от поврежденной посуды. Согласно поверью, чтобы в доме был достаток, в этот день необходимо было выбросить из дома всю треснутую и побитую утварь.

По лунному календарю 24 ноября завершался четвертый день лунного цикла, Луна растет в первый четверти. Считается, что этот день — пассивный и не очень благоприятный для начинаний. Однако он довольно эффективен для поиска пропавших вещей.

Погодные приметы гласили, что если на 24 ноября много звезд на небе — следующее лето будет богатым на ягоды и грибы. Сильный ветер сулил лютую зиму, а теплый день обещал раннюю весну.