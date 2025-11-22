НАВЕРХ
Гигантская «рыба Судного дня» выбросилась на австралийский пляж

Guardian
Австралиец обнаружил гигантскую «рыбу Судного дня» на побережье в окрестностях города Пингвин в штате Тасмания. Согласно поверьям, появление этих рыб предвещает стихийные катастрофы, связанные с морем.

Длина выброшенной на пляж редкой глубоководной рыбы превышает три метра, это один из наиболее крупных экземпляров, попадавшихся человеку на глаза, пишет Guardian. Скорее всего, на поверхность она попала уже мертвой.

«Это очень необычная рыба. Они очень длинные и тонкие, похожи на ленту, и у них сплошной спинной плавник. Они появляются на поверхности только тогда, когда больны или умирают», — рассказал профессор-ихтиолог Кулум Браун из Университета Маккуори.

Гигантская «рыба Судного дня»
Гигантская «рыба Судного дня» в Австралии
Фото: © Tony Cheesman

«Рыба Судного дня» — это ремнетел, самая длинная из всех костистых рыб. У нее плоское тело, лишенное чешуи, а на голове есть красные отростки, напоминающие корону. Именно поэтому ее также называют «сельдяной король».

Сельдяной король встречается в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Встречи людей с ней фиксируют очень редко, так как они обитают на глубине порядка километра.

