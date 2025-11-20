НАВЕРХ
Госдума приняла закон о повышении НДС до 22%

Sibnet.ru
Заседание Госдумы РФ
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Госдума приняла закон о поэтапном налога на добавленную стоимость до 22% и поэтапном снижении порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС.

Общая ставка НДС с 1 января 2026 года составит 22%. При этом для отдельных видов товаров ставка сохранится на уровне 10%. 

К ним относятся продукты первой необходимости, такие как хлеб, яйца, мясо, овощи, фрукты, молоко, сахар, соль, крупы, масло, чай, мука, детские товары, лекарства и учебные издания.

Согласно законопроекту, повышение НДС обеспечит дополнительные доходы для федерального бюджета в 2026–2028 годах на 4,423 триллиона рублей: в 2026 году — 1,187 триллиона рублей, в 2027-м — 1,559 триллиона рублей, а в 2028-м — 1,677 триллиона рублей.

Закон также предусматривает поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения (УСН, ПСН), возникает обязанность уплачивать НДС.

Порог будет снижаться постепенно: с 2026 года — до 20 миллионов рублей, с 2027 года — до 15 миллионов рублей, с 2028 года — до 10 миллионов рублей.

