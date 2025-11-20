НАВЕРХ
Объявлено имя первой участницы шоу «Выжить в Стамбуле»

Алена Блин на съемках шоу «Выжить в Стамбуле»
Фото: © пресс-служба ТНТ

Журналистка и блогер Алена Блин проверит себя на прочность в реалити «Выжить в Стамбуле» , сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Алена — популярный журналист и телеведущая, создательница YouTube-канала «Алена, Блин!», где она берет откровенные интервью у звезд и медийных персон.

Для Алены участие в «Выжить в Стамбуле» — не первый опыт телевизионных приключений: ранее она появлялась в реалити ТНТ «Сокровища императора», где ярко себя проявила.

«То, что я увидела, когда мы приехали в стамбульский лагерь, — просто печальное зрелище. Я сразу спросила: где дом, где туалет, когда будет обед? Ничего нет — только несчастный стол с деревянными лавками. Место для сна — сарай без дверей, подбитый кольями. Тогда-то я и поняла, что сезон будет жесткий», — рассказала Блин на съемках проекта.

Турецкая глава шоу «Выжить в…» обещает стать самой жесткой и непредсказуемой за всю историю проекта. Победители каждую неделю отправляются в роскошную виллу, а проигравшие — в дикие условия, где придётся выживать без привычных удобств. За приз — 10 миллионов рублей — будут бороться два команды.

Культгид #Мир ТВ
