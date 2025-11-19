Зафиксировано аномальное движение Меркурия «назад»

Солнечные коронографы LASCO зафиксировали необычное обратное движение Меркурия на фоне звезд, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Ретроградное движение планеты началось 9 ноября, при этом Меркурий вошел в поле зрения LASCO только 17 ноября и будет наблюдаться до воскресенья, пройдя за это время полный путь от левого до правого края поля зрения телескопа, отмечается в сообщении.

Ретроградность нередко связывают с астрологией и даже иногда считают выдумкой составителей гороскопов, хотя феномен представляет собой объективное астрономическое явление. Ранее оно ставило ученых в тупик.

Ретроградный Меркурий — астрономическое явление, при котором возникает иллюзия, что планета движется в обратном направлении. Оптическая иллюзия вызвана разными скоростями, с которыми планеты Солнечной системы движутся вокруг центральной звезды.

Для наблюдения ретроградного движения достаточно сравнить на снимках «полет» планеты с движением окружающего ее звездного неба. При обратном движении небесное тело обгоняет звезды.

Завершится ретроградное движение Меркурия 29 ноября, после чего планета вернется к обычному способу перемещения по небесной сфере.