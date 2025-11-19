НАВЕРХ
Эксперты предупредили о подорожании колбасы

«Газета.ру»
Колбасные изделия к новогодним праздникам подорожают на 5-10% и это не ситуативный рост цен, а продолжении тенденции, говорится в исследовании аналитической компании Points:Lab.

Цены на колбасные изделия в 2025 году в России росли в русле общей продовольственной инфляции. К новогодним праздникам эта продукция подорожает на 5–10 %. Это не ситуативное подорожание, а продолжение тенденции, сформированной совокупным воздействием инфляционных и структурных факторов, приводит «Газета.ру» исследование.

«Колбасный рынок сегодня живет в логике постоянного удорожания, где даже при попытках сдерживания расходов производители вынуждены корректировать цены вслед за ростом себестоимости. Это не кризисная динамика, а новая реальность отрасли», — пояснил генеральный директор Points:Lab Илья Волков.

Рост цен на мясо свинины и говядины стал ключевым драйвером повышения себестоимости. Средняя цена свинины за 2025 год увеличилась на 12–15%, говядины — на 10–14%, а мясо птицы, несмотря на стабильное производство, подорожало примерно на 8%, говорится в исследовании.

Красная икра в России за год подорожала на треть

Удорожание не ограничивается только сырьем. Энергетические тарифы для промышленности, по данным Points:Lab, выросли за год почти на 18%, упаковочные материалы — на 12–15%, а транспортные и логистические услуги подорожали более чем на 20%.

