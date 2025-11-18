Разработчика S.T.A.L.K.E.R. признали нежелательным в России

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность украинской компании GSC Game World — разработчика популярной игровой франшизы S.T.A.L.K.E.R., сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, в настоящее время компания сфокусирована на финансовой поддержке Вооруженных сил Украины и формирует образ России как «государства-агрессора». Кроме этого, разработчик распространяет дискредитирующие Россию материалы.

Так, руководство компании в 2022 году перевело фонду помощи военнослужащим Украины около 17 миллионов долларов, на которые приобретены ударные БПЛА, комплектующие к ним и автомобили.

Помимо этого, в 2024 году компания выпустила компьютерную игру, «продвигающую украинские нарративы» и «содержащую агрессивный русофобский контент», подчеркнула Генпрокуратура.

Организация GSC Game World была учреждена в 1995 году. Компания занимается программированием, разработкой компьютерных игр и предоставляет программное обеспечение и консультирование по вопросам IТ-технологий.

20 ноября 2024 года GSC Game World выпустила игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Это шутер в открытом мире с элементами хоррора, который рассказывает о выдуманных событиях в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.