НАВЕРХ
#Онлайн-игры #Приключения #Ролевые игры #Консоли #Платформеры #Симуляторы

Разработчика S.T.A.L.K.E.R. признали нежелательным в России

Источник:
Sibnet.ru
235 1
Генпрокуратура РФ
Генпрокуратура РФ
Фото: © Генеральная прокуратура Российской Федерации

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность украинской компании GSC Game World — разработчика популярной игровой франшизы S.T.A.L.K.E.R., сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, в настоящее время компания сфокусирована на финансовой поддержке Вооруженных сил Украины и формирует образ России как «государства-агрессора». Кроме этого, разработчик распространяет дискредитирующие Россию материалы.

Так, руководство компании в 2022 году перевело фонду помощи военнослужащим Украины около 17 миллионов долларов, на которые приобретены ударные БПЛА, комплектующие к ним и автомобили.

Помимо этого, в 2024 году компания выпустила компьютерную игру, «продвигающую украинские нарративы» и «содержащую агрессивный русофобский контент», подчеркнула Генпрокуратура.

Организация GSC Game World была учреждена в 1995 году. Компания занимается программированием, разработкой компьютерных игр и предоставляет программное обеспечение и консультирование по вопросам IТ-технологий.

20 ноября 2024 года GSC Game World выпустила игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Это шутер в открытом мире с элементами хоррора, который рассказывает о выдуманных событиях в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Еще по теме
Хардкорный шутер Escape from Tarkov вышел в Steam
Call of Duty: Black Ops 7 вышла на ПК и консолях
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили масштабное обновление
Фильм по BioShock будет основан на первой части игры
смотреть все
Игры #Шутеры
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ученые проработают «поворот» сибирских рек в Среднюю Азию
ВС России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
Разразилась экстремальная магнитная буря
Какое российское оружие помогло бы Венесуэле противостоять США
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Uynachalnica

А кому он нужен, этот почетный пенсионер без портфеля?

Shader23

То что им не хватает воды это их проблемы! Пускай делят воду между собой, а наши реки не отдадим!

pepelmetal

Как верхушка побежала из 404, так сразу переговоров захотел, а ведь несколько дней назад про другое говорил:...

колобок11

Такой бред только депутат может придумать, они думают что все как они не работают!