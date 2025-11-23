НАВЕРХ
Наука объяснила, почему так трудно похудеть

Cell
Весы
Фото: © Freepik.com

Человеческий мозг активно сопротивляется снижению веса, воспринимая его как угрозу выживанию. Такой механизм выработала эволюция, выяснила международная команда ученых.

Считалось, что похудение — это вопрос силы воли: нужно просто меньше есть и больше двигаться, но это не так. «Если вам сложно похудеть и удержать результат, знайте: вы не одиноки — и это не ваша вина. Ваш мозг просто делает то, что делал всегда — защищает вас», — приводит журнал Cell отчет ученых.

У предков современного человека жир был жизненно важным запасом энергии. За сотни тысяч лет эволюции человеческий организм выработал мощные биологические механизмы, которые защищают накопленные запасы.

Когда человек начинает худеть, тело реагирует на это как на опасность: усиливается чувство голода, повышается уровень гормонов аппетита, а обмен веществ замедляется. Так организм пытается сохранить энергию — поведение, которое когда-то помогало выжить, а теперь мешает сбросить лишние килограммы.

«Набор веса активирует системы мозга, которые воспринимают этот уровень как норму. После снижения веса организм всеми силами пытается к ней вернуться — это не слабость, а биология, отточенная миллионами лет эволюции», — отметили авторы работы.

