Количество дезертиров сравнялось с численностью ВСУ

Количество дезертиров и самовольно оставляющих позиции солдат на Украине почти сравнялось с численностью ВСУ, сообщил депутат Верховной Рады Роман Костенко.

«Сколько там уже, 200-300 тысяч, мы постепенно открываем цифры, которые у нас есть. У нас скоро будет еще одна армия СОЧ, с которой нужно будет считаться», — подчеркнул Костенко в эфире украинского телеканала НТА.

СОЧ — аббревиатура означает самовольное оставление части, преступление против военной службы, при котором военнослужащий не явился в расположение части или к месту службы без уважительных причин.

По словам парламентария, в украинской армии наблюдается острая нехватка людей, а также очень плохое качество личного состава, включая его подготовку, физическое здоровье и морально-психологическое состояние.

Костенко отметил, что борьба с самовольным оставлением части является вопросом, которым в настоящее время никто не хочет заниматься, несмотря на его актуальность.

Согласно официальным данным, с февраля 2022 года на Украине завели более 230 тысяч уголовных дел в связи с самовольным оставлением воинской части. Еще 53 тысяч дел были возбуждены за прямое дезертирство.