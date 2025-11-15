НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Редчайшего красного волка сняли в России. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
271 0

Редчайший красный волк попал на видео, когда переходил проезжую часть в селе Верхний Саянтуй Республики Бурятия.

«Сегодня днем в районе Верхнего Саянтуя загадочный зверек переходил дорогу. Мы проверили в интернете и проконсультировались с экспертами — это красный волк. Он занесен в Красную книгу Бурятии и России как редкий вид», — цитирует очевидцев телеграм-канал «Весь Улан-Удэ».


На опубликованных каналом кадрах видно, как красный волк, занесенный в Красную книгу, бежит в лес по снегу возле проезжей части, при этом автомобиль и люди совершенно не пугают хищника.

Красный волк считается практически исчезнувшим на территории России. Причины быстрого сокращения его ареала и численности точно не исследованы.

Еще по теме
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Новый вид древнего гигантского медведя нашли в России
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Могут ли у кошки быть котята от разных отцов
смотреть все
Жизнь #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадочный объект 3I/ATLAS «запустил двигатели»
Началась мобилизация резервистов: кто отправится на сборы
Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма
Ученые проработают «поворот» сибирских рек в Среднюю Азию
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

карат11

Опять торговля ресурсами! Кроме трубопроводов ничего.

nicollaich

Товарищи учёные, бросайте ваши опыты©

-2rist-

на первом месте он по отвращениюи мерзости!

Uynachalnica

Можно подумать, если бы продолжалось при Союзе лавры продолжателей славных дел покоя не дают, но при...