Редчайшего красного волка сняли в России. ВИДЕО

Редчайший красный волк попал на видео, когда переходил проезжую часть в селе Верхний Саянтуй Республики Бурятия.

«Сегодня днем в районе Верхнего Саянтуя загадочный зверек переходил дорогу. Мы проверили в интернете и проконсультировались с экспертами — это красный волк. Он занесен в Красную книгу Бурятии и России как редкий вид», — цитирует очевидцев телеграм-канал «Весь Улан-Удэ».

На опубликованных каналом кадрах видно, как красный волк, занесенный в Красную книгу, бежит в лес по снегу возле проезжей части, при этом автомобиль и люди совершенно не пугают хищника.

Красный волк считается практически исчезнувшим на территории России. Причины быстрого сокращения его ареала и численности точно не исследованы.