США провели испытание ядерной бомбы В61-12

США провели летные испытания ядерной бомбы B61-12 на полигоне в Неваде, сообщила лаборатория Sandia при министерстве энергетики США.

Испытания проводились совместно с Национальным управлением по ядерной безопасности США в период с 19 по 21 августа, отмечается в сообщении. Ядерную бомбу без боезаряда сбросили с истребителя F-35.

Также в ходе испытаний впервые провели термическую подготовку боеприпаса на борту F-35 перед сбросом. Эксперимент потребовался для ежегодной оценки надежности ядерного арсенала и подготовки летного состава, уточнила лаборатория.

B61 — термоядерная бомба, которая является основным ядерным оружием стратегических ядерных сил США. Изначально боеприпас был разработан в 1960-х годах и затем неоднократно модернизировался.

В конце 2024 года Национальное управление по ядерной безопасности США завершило программу по продлению на 20 лет срока пребывания на вооружении ядерных авиабомб B61.