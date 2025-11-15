НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США провели испытание ядерной бомбы В61-12

Источник:
Sibnet.ru
910 21
F-35 с ядерной бомбой B61-12
F-35 с ядерной бомбой B61-12
Фото: Los Alamos National Laboratory

США провели летные испытания ядерной бомбы B61-12 на полигоне в Неваде, сообщила лаборатория Sandia при министерстве энергетики США.

Испытания проводились совместно с Национальным управлением по ядерной безопасности США в период с 19 по 21 августа, отмечается в сообщении. Ядерную бомбу без боезаряда сбросили с истребителя F-35.

Также в ходе испытаний впервые провели термическую подготовку боеприпаса на борту F-35 перед сбросом. Эксперимент потребовался для ежегодной оценки надежности ядерного арсенала и подготовки летного состава, уточнила лаборатория.

B61 — термоядерная бомба, которая является основным ядерным оружием стратегических ядерных сил США. Изначально боеприпас был разработан в 1960-х годах и затем неоднократно модернизировался.

В конце 2024 года Национальное управление по ядерной безопасности США завершило программу по продлению на 20 лет срока пребывания на вооружении ядерных авиабомб B61.

Еще по теме
Китай испытал прототип пучкового оружия
МИД заявил об исчерпании Украиной ресурсов для боевых действий
Стратегический Ту-95: история «Русского медведя»
Как случайность поставила мир на грань ядерной войны
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Будет больно»: произошла солнечная вспышка максимального класса
Загадочный объект 3I/ATLAS «запустил двигатели»
Началась мобилизация резервистов: кто отправится на сборы
Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма
Обсуждение (21)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
45
Аудитория мессенджера Max достигла 55 млн пользователей
30
ВС России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира
25
ФСБ сообщила о предотвращении попытки угона МиГ-31 с «Кинжалом»
23
Набор добровольцев для защиты важных объектов начался в России
21
Россия ударила по Главному центру радиоэлектронной разведки Украины