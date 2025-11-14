«Крест смерти» нашли на графике биткоина

График цены биткоина образовал «крест смерти» — данная фигура указывает на возможное длительное снижение стоимости цифрового актива.

«Крест смерти» формируется, когда 50-дневная скользящая средняя ценовая линия (индикатор Moving average) пересекает сверху вниз 200-дневную скользящую среднюю ценовую линию, пишет РБК. С момента своего создания биткоин пережил десять «крестов смерти».

Однако только пять их них оказались связаны с продолжительными периодами падения стоимости криптовалюты. В последний раз эта фигура наблюдалась на графике биткоина в апреле 2025 года, тогда сигнал был ложным.

Курс биткоина падает уже два месяца. В октябре он установил рекорд — за один BTC давали 126 тысяч долларов. После этого криптовалюта подешевела на 24%. В настоящее время курс опустился ниже 95 тысяч долларов.

По оценке участников рынка, коррекция первой криптовалюты связана с давлением со стороны американских инвесторов, налоговыми продажами долгосрочными держателями и сокращением ликвидности из-за длительного шатдауна в США.