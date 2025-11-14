Россия никогда не забудет помощи военных из КНДР в опасной и сложной работе по разминированию Курской области, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы никогда не забудем этой помощи [КНДР в разминировании Курской области]. Работа эта продолжается, работа опасная, сложная. И действительно, наши корейские друзья нам очень помогают, мы это очень высоко ценим», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают помощь военных КНДР.

В Курской области продолжается разминирование территорий, освобожденных от ВСУ. Вместе с российскими саперами сложнейшую боевую задачу по очистке местности выполняют военные специалисты из КНДР.

Подразделение саперов Корейской народной армии (КНА) было создано и направлено в Курскую область по приказу лидера КНДР Ким Чен Ына. Это сделано в рамках двусторонних договоренностей о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.