Украинская армия испытала гроб на колесах. ВИДЕО

Вооруженные силы Украины испытали наземную роботизированную платформу для перевозки раненых, напоминающую самоходный гроб на колесах.

Украинские военные опубликовали видео испытаний телеуправляемой тележки, предназначенной для эвакуации раненных с линии фронта. Платформа снабжена бронированным контейнером, по форме очень похожей на гроб.

Сходство с погребальной повозкой также придает тот факт, что раненный в бронеконтейнер укладывается вперед ногами.

На это удивительное изделие обратил внимание телеграм-канал Military Theme. «Прям в нем и похоронят. Удобно», — отметил автор канала.

Украинским военным «самоходный гроб на колесах» понравился. Они оценили плавность хода и компактные размеры тележки.