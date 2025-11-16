Найдена самая большая в мире паутина

Ученые в серной пещере Сульфур на границе Греции и Албании обнаружили самую крупную в мире паутину, которую соткали порядка 111 тысяч пауков, сообщил биолог Иштван Юрак из университета Sapientia в Румынии.

Паутина настолько тяжелая, что в определенных местах она «отсоединяется от стены под собственным весом», рассказал Daily Mail Юрак. По сути, это большое «лоскутное одеяло», состоящее из тысяч отдельных паутин, добавил он.

По его словам, монументальное сооружение простирается на 106 квадратных метров вдоль стены узкого прохода с низким потолком в серной пещере Сульфур на границе Греции и Албании.

Ученые подсчитали, что в этом месте обитают, примерно, около 69 тысяч особей домовых пауков (Tegenaria domestica) и более 42 тысяч вида Prinerigone vagans. Гигантская паутина — результат их совместного «творчества».

Интересно, что два этих вида пауков обычно враждуют. Тут же они создали совместную колонию, ведя охоту на мошек.