Китай испытал прототип пучкового оружия

Китайские инженеры из компании DFH Satellite испытали прототип космической энергосистемы, которая позволит развернуть на орбите пучковые установки — ускорители частиц, стреляющие потоками субатомных частиц почти со скоростью света.

Пучковое оружие считается идеальным для поражения вражеских спутников и ракет, однако для создания подобных установок требовалась огромная энергия и почти идеальная синхронизация бортовых ускорителей. Специалистам из КНР удалось решить обе задачи.

Установка на тестах выдала 2,6 мегаватта импульсной мощности при временной погрешности всего 0,63 микросекунды. При этом большинство подобных систем способны обеспечить меньше одного мегаватта и точность около одной миллисекунды, пишет SCMP.

Помимо потенциального военного применения технологию можно использовать для различных гражданских задач — например, для оптических систем связи, мониторинга погоды, ионных двигателей для спутников.

Пучковое оружие — разновидность космического оружия, основанная на формировании пучка частиц, ускоренных до околосветовых скоростей. Такой поток эффективно поражает вражеские объекты — как в космосе, так и на поверхности Земли.