Найдены новые признаки жизни на спутнике Сатурна

Новые данные космического аппарата Cassini выявили утечку тепла с северного полюса спутника Сатурна Энцелада. Это повышает вероятность обнаружения инопланетной жизни в обширном подземном океане этого космического тела.

Открытие было сделано группой ученых из Оксфордского университета, Юго-Западного исследовательского института и Института планетологии, результаты опубликованы журналом Nature Astronomy.

Специалисты выяснили, что поверхность северного полюса теплее примерно на 7К, чем ожидалось по моделям. По оценке исследователей, тепловой поток в северной области составляет около 46 милливатт на квадратный метр.

Спутник Сатурна Энцелад Фото: © NASA

Ранее его фиксировали только на южном полюсе. Тепло просачивается из глобального подледного океана Энцелада, в котором ранее ученые обнаружили различные органические соединения.

С учетом тепла, выходящего на юге, общие потери энергии Энцелада оцениваются в 54 гигаватта. Такой показатель совпадает с количеством тепла, которое спутник получает за счет приливного воздействия Сатурна. Это означает, что система находится в равновесии.

Такая конфигурация — ключевое условие для долгосрочной стабильности океана. Если океан не замерзает и сохраняет энергию, то внутри него могут длительно существовать химические и физические условия, необходимые для зарождения и поддержания жизни.