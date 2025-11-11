НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Найдены новые признаки жизни на спутнике Сатурна

Источник:
Nature Astronomy
2554 2

Новые данные космического аппарата Cassini выявили утечку тепла с северного полюса спутника Сатурна Энцелада. Это повышает вероятность обнаружения инопланетной жизни в обширном подземном океане этого космического тела.

Открытие было сделано группой ученых из Оксфордского университета, Юго-Западного исследовательского института и Института планетологии, результаты опубликованы журналом Nature Astronomy.

Специалисты выяснили, что поверхность северного полюса теплее примерно на 7К, чем ожидалось по моделям. По оценке исследователей, тепловой поток в северной области составляет около 46 милливатт на квадратный метр.

Спутник Сатурна Энцелад
Спутник Сатурна Энцелад
Фото: © NASA

Ранее его фиксировали только на южном полюсе. Тепло просачивается из глобального подледного океана Энцелада, в котором ранее ученые обнаружили различные органические соединения.

С учетом тепла, выходящего на юге, общие потери энергии Энцелада оцениваются в 54 гигаватта. Такой показатель совпадает с количеством тепла, которое спутник получает за счет приливного воздействия Сатурна. Это означает, что система находится в равновесии.

Такая конфигурация — ключевое условие для долгосрочной стабильности океана. Если океан не замерзает и сохраняет энергию, то внутри него могут длительно существовать химические и физические условия, необходимые для зарождения и поддержания жизни.

Тема: Человек и космос
Россияне увидят аномальные полярные сияния
Магнитная буря планетарного масштаба разразилась на Земле
Сильная магнитная буря обрушится на Землю
Экстремальная вспышка зафиксирована на Солнце
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Будет больно»: произошла солнечная вспышка максимального класса
Объект 3I/ATLAS «выдал» свое искусственное происхождение
Началась мобилизация резервистов: кто отправится на сборы
Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма
Обсуждение (2)
Картина дня
Рубио заявил об исчерпании возможностей для санкций против РФ
Густой туман помог российским военным войти в Покровск
Банки начнут проверять двойные переводы по СБП
Цена автомобиля в России установила рекорд
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
44
Киев погрузился во тьму после российских ударов
25
Российским заводам разрешат разбавлять бензин
25
ФСБ сообщила о предотвращении попытки угона МиГ-31 с «Кинжалом»
22
Набор добровольцев для защиты важных объектов начался в России
19
Первый российский человекоподобный робот завалился на сцене