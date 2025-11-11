НАВЕРХ
Новый съезд с четвертого моста открывается в Новосибирске

Застройщик четвертого моста через Обь в Новосибирске группа «ВИС» 11 ноября открывает еще один съезд автомобильной развязки на левом берегу. Он станет седьмым из 25 съездов, уже открытых для автомобилистов.

Съезд 6.2 предназначен для тех, кто хочет попасть со Станиславского или Ватутина на Станционную. Теперь это можно будет сделать без светофоров по одной из эстакад, уточнила пресс-служба застройщика.

Новый съезд повысит пропускную способность площадей Труда и Энергетиков и снизит нагрузку на прилегающие улицы за счет перераспределения транспортных потоков. Схема движения общественного транспорта со Станиславского и Ватутина на Станционную пока останется без изменений.

Вместе с еще одним съездом 11 ноября открыт второй из четырех предусмотренных проектом надземных переходов. Он расположен на улице Станционной и предназначен для безопасного пересечения проезжей части местными жителями и работниками близлежащий предприятий.

Открыть сквозное движение по четвертому мосту через Обь подрядчик планирует «до конца года». Официальный срок, указанный в постановлении губернатора Андрея Травникова, — 6 декабря.

Жизнь #Город #Новосибирск
