Что можно и нельзя 10 ноября: приметы на Бабью заступницу

Издревле 10 ноября считался женским днем — дату называли Бабья заступница и связывали с великомученицей Параскевой, покровительницей женщин. На этот день было множество примет и суеверий — например, запрещалось резать хлеб ножом и рассказывать свои сны.

Как правило, на Бабью заступницу нельзя было стирать или полоскать белье — особенно в открытом водоеме. По поверьям, вода в этот день становилась нечистой. Не рассказывали сны, которые приходили в ночь на 10 ноября, это могло привлечь беду.

Запрещалось в этот день резать хлеб ножом — так можно было потерять достаток на весь год. Хлеб на Бабью заступница следовало ломать руками. Также не ставили на стол пустые тарелки и чашки, иначе в дом могла прийти нужда.

Погодные приметы на 10 ноября тоже существовали — например, считалось, что если воробьи внезапно начали чирикать, то скоро погода серьезно переменится. Поднимающийся вертикально вверх дым из трубы сулил солнечные дни.

Традиционно 10 ноября люди проводили в кругу семьи — но ужин при этом подавался скромный. Советовали навести дома порядок, заняться детьми, сходить в церковь — в этот день молитва будет обязательно услышана.

Юные девушки на Бабью заступницу устраивали льняные гадания. Они доставали льняную ткань и оценивали качество, пытаясь угадать будущее по особенностям волокна. Например, ровный и мягкий лен сулил семейное счастье и удачное замужество.

Также с Параскевой связывают оберег-веревочку, сделанную из шерсти и повязываемую на правое запястье. По древнему обычаю, тонкую красную нить носили в качестве защиты от порчи и сглаза.