Украина признала династию Романовых «символом империализма»

Род Романовых признан на Украине символом пропаганды «российского империализма», следует из материалов украинского Института национальной памяти.

На основании действующего на Украине законодательства это решение обязывает местные власти «декоммунизировать» все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с династией Романовых, приводит ТАСС содержание документа.

В период правления Романовых произошло присоединение украинских земель к Русскому государству. Ключевым событием этого процесса считается решение Переяславской рады 1654 года о воссоединении территорий Войска Запорожского с Русским царством. В то же время гетман запорожских казаков Богдан Хмельницкий присягнул на верность царю Алексею Михайловичу.

В последующие годы при Романовых, в результате войн с Речью Посполитой и Османской империей, почти вся территория современной Украины постепенно вошла в состав Российской империи.

До этого Украинский Институт национальной памяти признал ряд известных государственных и военных деятелей Российской империи, включая царей и императоров, а также писателей, поэтов, композиторов и художников, «символами российского империализма» и призвал убрать из публичного пространства на Украине посвященные им объекты.

В список «запрещенных», в частности, попали великий русский полководец Михаил Кутузов, писатель Иван Бунин, драматург Александр Грибоедов, литературный критик и публицист Виссарион Белинский, композитор Михаил Глинка, писатель Николай Карамзин, императрица Елизавета Петровна и другие.