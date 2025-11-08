НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Почему у человека пять пальцев

Источник:
Sibnet.ru
162 0
Ладони
Фото: © Sibnet.ru

Человек, как и большинство наземных позвоночных, имеет пять пальцев. Такое строение конечности — эволюционная случайность, рассказала антрополог Елена Сударикова.

«Правильный ответ — это случайность, которая когда-то закрепилась на заре эволюции у четвероногих животных», — ответила Сударикова на вопрос, почему у человека именно пять пальцев, в интервью на YouTube-канале «Основа».

Когда кистеперые рыбы и подобные им существа около 400 миллионов лет назад начали осваивать сушу, полезным для них был рычаг — локоть и колено, чтобы отталкиваться и перемещаться. Кисть не была очевидно полезной, поэтому она ветвилась случайным образом, объяснила антрополог.

В плавниках кистеперых рыб было и пять пальцев, и семь, и даже 11. Биологи думали, что есть какая-то закономерность, и пять — это что-то особо хорошее, но просто так вышло.

В итоге у человека все это развилось в универсальную руку, у летучей мыши — в особый тип крыла, у крота — в землеройный орган, у лошади и коровы — в копыто, у ластоногих, когда они вторично возвращались в воду — в ласты.

Еще по теме
Французский пенсионер упал в овраг и три дня питался красным вином
Археологи обнаружили винный пресс возрастом 5 тысяч лет
Почему Япония называется «Страной восходящего солнца»
«Росатом» научился производить ядерное топливо нового типа
смотреть все
Наука #Интересно
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Черная дыра отправила в космос невероятный сигнал
Названа самая красивая девушка Земли. ФОТО
Объект 3I/ATLAS отследили через китайский зонд
Как ведет себя огонь в невесомости. ВИДЕО
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия нанесла масштабный гиперзвуковой удар по Украине
Российским заводам разрешат разбавлять бензин
Трамп объяснил отмену встречи с Путиным
ВСУ установили рекорд по числу бежавших из армии военнослужащих
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

карат11

У этих персонажей вся жизнь показушная, там нет ни чести ни достоинства. Два клоуна на бюджетной кормушке.

volmen

Питаться видимо он начал им при выходе из магазина,потому и зарулил в овраг.😊

vad7958

Конечно показуха специально в Донецк приехали попиариться,ложь и пафос вот всё что есть у этой власти!!!

Улитка на склоне

У Украины давно нет суверенитета. Они на содержании. А кто платит тот и заказывает музыку.