Почему у человека пять пальцев

Человек, как и большинство наземных позвоночных, имеет пять пальцев. Такое строение конечности — эволюционная случайность, рассказала антрополог Елена Сударикова.

«Правильный ответ — это случайность, которая когда-то закрепилась на заре эволюции у четвероногих животных», — ответила Сударикова на вопрос, почему у человека именно пять пальцев, в интервью на YouTube-канале «Основа».

Когда кистеперые рыбы и подобные им существа около 400 миллионов лет назад начали осваивать сушу, полезным для них был рычаг — локоть и колено, чтобы отталкиваться и перемещаться. Кисть не была очевидно полезной, поэтому она ветвилась случайным образом, объяснила антрополог.

В плавниках кистеперых рыб было и пять пальцев, и семь, и даже 11. Биологи думали, что есть какая-то закономерность, и пять — это что-то особо хорошее, но просто так вышло.

В итоге у человека все это развилось в универсальную руку, у летучей мыши — в особый тип крыла, у крота — в землеройный орган, у лошади и коровы — в копыто, у ластоногих, когда они вторично возвращались в воду — в ласты.