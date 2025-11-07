Граждане России больше не смогут получать шенгенские мультивизы, заявили в Еврокомиссии , сообщила пресс-служба ЕК.

Россияне теперь должны подавать заявления на новую визу каждый раз, когда они захотят въехать в Евросоюз.

В заявлении ЕК говорится, что запрет сопряжен с конфликтом на Украине, который «существенно изменил миграционные риски и риски для безопасности, связанные с российскими заявителями на получение визы».

Авторы документа упоминают «превращение Россией миграции в оружие», угрозы кибер- и промышленного шпионажа, а также потенциальное неправомерное использование виз для пропаганды против Украины.

В рамках 19-го пакета санкций, введенного в конце октября, Евросоюз не стал ужесточать выдачу шенгенских виз россиянам, но о том, что идея рассматривается, писали ANSA, DPA и Politico. Полный запрет на выдачу виз россиянам в Еврокомиссии исключали.

«Российские заявители на получение визы должны проходить тщательную и частую проверку, прежде чем им будет выдана виза. В их отношении должны применяться значительно более строгие правила», — говорится в документе.

По информации Российского союза туриндустрии (РСТ), многократные визы сегодня получает минимальное число направляющихся из России в Европу, и чаще это деловые туристы.