НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Какие продукты сделают человека счастливым

Источник:
Sibnet.ru
132 0
Кисломолочные продукты
Фото: © Sibnet.ru

Куриная грудка, кунжут и водоросли способны биохимически изменить настроение и сделать человека счастливее, сообщили врачи в программе «Жить здорово!» на Первом канале. Они объяснили, как продукты влияют на гормоны радости.

Врачи рассмотрели три гормона: серотонин, дофамин и окситоцин. Первый называют гормоном радости, второй — награды, а третий — привязанности.

Серотонин синтезируется в кишечнике на 95%. Его создают хорошие бактерии. Чтобы эти бактерии работали, нужно есть грубое волокно (кукурузные отруби, бобовые и др.), йогурты с пробиотиками или другие кисломолочные продукты и куриную грудку.

«Куриная грудка содержит аминокислоту триптофан. Она является предшественником серотонина. Без нее не будет достаточного синтеза гормона», — объяснил иммунолог Андрей Продеус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛучшие продукты для иммунитета

Дофамин вырабатывается в мозге как награда за поступки. Самый простой способ его получить — заниматься спортом. 

Но в одном продукте содержится фенилаланин — предшественник дофамина. Это черный шоколад, и врачи рекомендуют его есть.

Окситоцин вырабатывается при различных прикосновениях, объятиях, огромный выброс происходит у только что родивших женщин.

Основу для работы рецепторов окситоцина дают продукты, содержащие магний. Ведущие «Жить здорово!» посоветовали добавить в суточный рацион по 50 граммов рисовых отрубей или сушеных водорослей или 70 граммов кунжута.

Еще по теме
Врачи разоблачили мифы о чистке печени
Как магнитные бури влияют на организм человека
Прием мелатонина оказался опасным
Опасность наушников-затычек назвал врач
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Еда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Почему хороший работник не годится в руководители
Черная дыра отправила в космос невероятный сигнал
Названа самая красивая девушка Земли. ФОТО
Объект 3I/ATLAS совершил не объяснимый гравитацией маневр
Обсуждение (0)
Картина дня
Шойгу выбрал место для нового города в Сибири
Запад неожиданно открыл второй фронт против Украины
Орбан рассказал, что мешает встрече Путина и Трампа
Маск получит фантастическую выплату в 1 триллион долларов
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое обсуждаемое
41
Кортеж Анджелины Джоли задержали на Украине
40
Что на самом деле празднуют в России 4 ноября
33
Президент Венесуэлы утвердил план войны с США
26
Shaman и Мизулина поженились в ДНР. ВИДЕО
26
Украинские дроны атаковали Волгоград