Куриная грудка, кунжут и водоросли способны биохимически изменить настроение и сделать человека счастливее, сообщили врачи в программе «Жить здорово!» на Первом канале. Они объяснили, как продукты влияют на гормоны радости.

Врачи рассмотрели три гормона: серотонин, дофамин и окситоцин. Первый называют гормоном радости, второй — награды, а третий — привязанности.

Серотонин синтезируется в кишечнике на 95%. Его создают хорошие бактерии. Чтобы эти бактерии работали, нужно есть грубое волокно (кукурузные отруби, бобовые и др.), йогурты с пробиотиками или другие кисломолочные продукты и куриную грудку.

«Куриная грудка содержит аминокислоту триптофан. Она является предшественником серотонина. Без нее не будет достаточного синтеза гормона», — объяснил иммунолог Андрей Продеус.

Дофамин вырабатывается в мозге как награда за поступки. Самый простой способ его получить — заниматься спортом.

Но в одном продукте содержится фенилаланин — предшественник дофамина. Это черный шоколад, и врачи рекомендуют его есть.

Окситоцин вырабатывается при различных прикосновениях, объятиях, огромный выброс происходит у только что родивших женщин.

Основу для работы рецепторов окситоцина дают продукты, содержащие магний. Ведущие «Жить здорово!» посоветовали добавить в суточный рацион по 50 граммов рисовых отрубей или сушеных водорослей или 70 граммов кунжута.