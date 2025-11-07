НАВЕРХ
Как магнитные бури влияют на организм человека

Источник:
«Известия»
Магнитные бури не связаны с конкретными болезнями, но могут обострять хронические заболевания и ухудшать самочувствие людей. Об этом рассказала врач-терапевт Анна Стародумова и дала советы для метеочувствительных людей.

По словам врача, магнитные бури — это физический фактор, который оказывает влияние на ослабленных и метеозависимых людей. Научно не подтверждена связь бурь с конкретными болезнями, но фиксируется рост числа обращений за медицинской помощью.

«Основное влияние магнитные бури оказывают на сердечно-сосудистую и нервную системы, а также на регуляцию артериального давления. <…> Вследствие чего человек испытывает слабость, разбитость и когнитивную заторможенность», — цитируют специалиста «Известия».

Бури также способствуют загустению крови, это приводит к дополнительной нагрузке на сердце. Для людей с гипертонией и ишемической болезнью сердца вырастает шанс кризов и приступов стенокардии. Нарушения деятельности нервной системы провоцируют головные боли, головокружение, слабость, бессонницу.

Глаза стали индикаторами старения и болезней сердца

Чтобы сгладить негативное влияние магнитных бурь, врач советует соблюдать щадящий режим, остерегаться сильных физических и эмоциональных нагрузок, следить за артериальным давлением и диетой. Полезно совершать прогулки на свежем воздухе, и помнить, что резкие движения могут вызвать головокружение.

