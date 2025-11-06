Опасность наушников-затычек назвал врач

Сама конструкция наушников-затычек несет в себе опасность для внутреннего уха, а занесенная вирусная инфекция может привести к потере слуха, рассказала врач-отоларинголог Людмила Елизарова.

Внутренне ухо очень незащищенное, любая инфекция или стресс способны спровоцировать глухоту. Особенно вредны внутриканальные наушники (герметично вставляются непосредственно в слуховой канал). Слуховой проход для этого не предназначен и безопасность требует располагать источник звука подальше, рассказала Елизарова в интервью «Радио 1».

Врач отметила, что частое использование наушников-затычек способно спровоцировать инфекции, грибковые отиты и травмы. Она добавила, что слуховой проход предназначен для самоочищения, а наушники этому мешают.

Елизарова посоветовала выбирать накладные или полноразмерные наушники, устанавливать пониженную громкость и делать перерывы, чтобы дать отдохнуть ушам.