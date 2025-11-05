НАВЕРХ
Названа самая красивая девушка Земли. ФОТО

Представительница Чехии Натали Пушкинова победила в международном конкурсе красоты «Мисс Земля», сообщили в соцсетях организаторы мероприятия, прошедшего на Филиппинах.

Жюри также выбрало обладательниц дополнительных титулов, связанных с тремя стихиями. Титул «Мисс Воздух» достался представительнице Исландии Сольдис Ивардсдоттир, «Мисс Вода» стала Чинь Ми Ань из Вьетнама, а Вари Нгамкхам из Таиланда получила титул «Мисс Огонь».

Чешская модель Натали Пушкинова
Фото: © tiktok.com/@nataliepuskin

Россиянка Елизавета Гурьянова вошла в топ-12 участниц «Мисс Земля». На счету 23-летней модели победа в конкурсе «Мисс Москва — 2023» и титул «Московская красавица», также она принимала участие в конкурсе «Краса России» в 2021 году.

Конкурс «Мисс Земля» проводится ежегодно с 2001 года под эгидой ООН. Он относится к четырем основным конкурсам красоты наряду с «Мисс вселенная», «Мисс мира» и «Мисс интернешнл».

Участвующие в конкурсе участницы должны быть не старше 28 лет, не состоять в браке и не иметь детей. Участниц конкурса «Мисс Земля» оценивают не только по внешности, но также по интеллекту и осведомленности экологической повестки.

«Мисс Земля» продвигает идеи охраны окружающей среды и социальной ответственности, а действующие обладательницы титулов в течение года способствуют реализации конкретных экологических проектов.

