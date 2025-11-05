Shaman и Мизулина поженились в ДНР

Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поженились во время поездки в Донецк, об этом они синхронно сообщили в социальных сетях.

«В Донецке мы с Ярославом посетили ЗАГС и расписались», — написала Мизулина в телеграм-канале и поставила белое сердечко. Shaman написал аналогичное сообщение, но поставил красное сердечко.

Пара выложила видео с церемонии в ЗАГСе Донецка. На мероприятии присутствовал глава ДНР Денис Пушилин.

Shaman’у 33 год, за его плечами два брака, есть дочь от первой жены. Со второй супругой, пиарщицей Еленой Мартыновой он развелся в сентябре 2024 года. В Сети виновницей расставания называли Мизулину.

Мизулиной 41 год. В браке не была, детей у нее нет.

Певец и общественница объявили, что состоят в отношения 9 марта на концерте Shaman’а.