НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Shaman и Мизулина поженились в ДНР

Источник:
Sibnet.ru
241 3
Shaman и Екатерина Мизулина в ЗАГСе в Донецке
Фото: © кадр из видео

Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поженились во время поездки в Донецк, об этом они синхронно сообщили в социальных сетях.

«В Донецке мы с Ярославом посетили ЗАГС и расписались», — написала Мизулина в телеграм-канале и поставила белое сердечко. Shaman написал аналогичное сообщение, но поставил красное сердечко.

Пара выложила видео с церемонии в ЗАГСе Донецка. На мероприятии присутствовал глава ДНР Денис Пушилин.

Shaman’у 33 год, за его плечами два брака, есть дочь от первой жены. Со второй супругой, пиарщицей Еленой Мартыновой он развелся в сентябре 2024 года. В Сети виновницей расставания называли Мизулину.

Мизулиной 41 год. В браке не была, детей у нее нет.

Певец и общественница объявили, что состоят в отношения 9 марта на концерте Shaman’а.

Еще по теме
Назван самый сексуальный мужчина 2025 года. ФОТО
Бритни Спирс удалила аккаунт в Instagram после тревожных постов
Лолита раскрыла размер своей пенсии
NASA опровергло слова Ким Кардашьян, что американцы не были на Луне
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Объект 3I/ATLAS внезапно изменил цвет
Когда лучше отказаться от оплаты банковской картой
Новый утильсбор: что изменится для покупателей иномарок
Черная дыра отправила в космос невероятный сигнал
Обсуждение (3)
Картина дня
Мэром Нью-Йорка стал социалист и мусульманин
Президент Венесуэлы утвердил план войны с США
Max открыл доступ к звонкам и сообщениям в странах СНГ
Shaman и Мизулина поженились в ДНР
Топ комментариев

Captain Nemo

Значит будут грабить простое наше население,а население в очередной раз покажет свою инертность.

Uynachalnica

Все идет в строгом соответствии с планом. (с)

andrei703333

Во во, пускай лучше тоннель сделают между японией, чтобы тачки гонять без паромов

Antares

Ага, 1000 самолётов уже построили. Верим! ))