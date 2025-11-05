НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Умер телеведущий Юрий Николаев

Источник:
Sibnet.ru
160 0
Телеведущий Юрий Николаев
Телеведущий Юрий Николаев
Фото: Svklimkin / CC BY-SA 4.0

Телеведущий Юрий Николаев скончался в возрасте 76 лет, написал артист балета Николай Цискаридзе в своем телеграм-канале.

«Только что пришло известие, что его не стало. Как горько», — отметил артист, уточнив при этом, что еще недавно они вместе отмечали профессиональный юбилей Николаева в эфире программы «Сегодня вечером».

Николаев вел музыкальные программы «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики». Также он снимался в таких фильмах, как «Большие перегоны», «Девушка из камеры №25» и «Прежде, чем расстаться».

Артист 4 ноября был госпитализирован в одну из клиник Москвы. Первые симптомы недомогания Николаев почувствовал 2 ноября — у него три дня держалась высокая температура. Медики выявили у ведущего пониженную сатурацию, но тогда от госпитализации он отказался.

Еще по теме
Рэпер ST написал песню для телешоу «Победители» на РЕН ТВ
Фон дер Ляйен пригрозила выстрелить по Китаю «торговой базукой»
Последнее интервью Кеосаяна выйдет на «России 1»
Участники реалити «Выжить в…» отправились в Стамбул
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Объект 3I/ATLAS внезапно изменил цвет
Когда лучше отказаться от оплаты банковской картой
Новый утильсбор: что изменится для покупателей иномарок
Зеленский оценил ситуацию в Красноармейске одним словом
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
39
Что на самом деле празднуют в России 4 ноября
23
Пушка М‑46 образца 1950 года хорошо показала себя в СВО. ВИДЕО
20
Пентагон начал подготовку к боевым действиям в Нигерии
14
WP назвала «Посейдон» и «Буревестник» супероружием России
14
Итальянский профессор призвал Зеленского посмотреть правде в глаза