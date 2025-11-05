Умер телеведущий Юрий Николаев

Телеведущий Юрий Николаев скончался в возрасте 76 лет, написал артист балета Николай Цискаридзе в своем телеграм-канале.

«Только что пришло известие, что его не стало. Как горько», — отметил артист, уточнив при этом, что еще недавно они вместе отмечали профессиональный юбилей Николаева в эфире программы «Сегодня вечером».

Николаев вел музыкальные программы «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики». Также он снимался в таких фильмах, как «Большие перегоны», «Девушка из камеры №25» и «Прежде, чем расстаться».

Артист 4 ноября был госпитализирован в одну из клиник Москвы. Первые симптомы недомогания Николаев почувствовал 2 ноября — у него три дня держалась высокая температура. Медики выявили у ведущего пониженную сатурацию, но тогда от госпитализации он отказался.