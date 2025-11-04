Россиянам напомнили о штрафе за прогрев двигателя во дворе

Длительный прогрев двигателя во дворах многоквартирных домов наказывается штрафом, напомнил первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

Согласно статье КоАП РФ 12.28 о нарушении правил, установленных для движения автомобилей в жилых зонах, штраф за длительный прогрев двигателя во дворе многоквартирного дома составляет 1,5 тысячи рублей в регионах и 3 тысячи рублей в Москве и Санкт-Петербурге.

Федяев в комментарии РИА Новости уточнил, что если через пять минут после запуска двигателя во дворе многоквартирного дома автомобиль не начнет движение, то это считается стоянкой с работающим двигателем, что запрещено правилами дорожного движения.

Способ, которым заведен двигатель (вручную или с помощью системы автозапуска), как и наличие в машине водителя, значения не имеют. По правилам, в любом случае стоять в жилой зоне дольше пяти минут с работающим мотором нельзя.