Бритни Спирс удалила аккаунт в Instagram после тревожных постов

Певица Бритни Спирс удалила страницу в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta признана в России экстремистской и запрещена) после публикации ряда эмоциональных постов.

«Профиль, который вы ищете, не существует», — гласит сообщение на странице Спирс.

В одном из недавних постов на руках Спирс были видны синяки и повязки. Их появление она объяснила тем, что упала с лестницы в доме подруги.

В другой публикации певица рассказала, что после четырех месяцев, проведенных в реабилитационном центре в 2018 году, у нее «повредился мозг».

Также последние недели Спирс эмоционально реагировала на книгу экс-супруга, танцора Кевина Федерлайна. В вышедших в середине октября мемуарах «Я думал, ты знаешь» Федерлайн поставил под сомнение ее верность в браке, обвинил певицу в употреблении наркотиков и нездоровых отношениях с сыновьями — в частности, написал, что Бритни ходила при детях голой и била их.

«Постоянный газлайтинг со стороны бывшего мужа невероятно ранит и изматывает. Я всегда молила лишь о спокойной жизни со своими сыновьями. Хотела, чтобы они стали частью моей жизни. Это просто способ заработать деньги, а страдаю в итоге только я», — написала в блоге Спирс.