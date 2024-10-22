Бритни Спирс удивила новым замужеством

Американская певица Бритни Спирс заявила, что вышла замуж за саму себя и назвала это самым блестящим поступком в жизни.

Спирс 20 октября появилась перед камерой в шелковой ночнушке и белой фате с кружевом под песню Стинга «Fields of Gold».

«Тот день, когда я вышла замуж за себя… Это может показаться нелепым или глупым, но я думаю, что это самый блестящий поступок, который я когда-либо совершала!!!» — написала она в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Фото: © @britneyspears

42-летняя певица также опубликовала видео, на котором она появилась в миниатюрном шелковом платье белого цвета и в солнцезащитных очках в белой оправе под песню Шерил Кроу «Run, Baby Run» в проходе частного самолета.

«Теркс и Кайкос (территория в Атлантическом океане), я иду», — говорилось в подписи к ролику.

На днях портал In Touch сообщил, что 38-летний домработник певицы Пол Ричард Солиз собирается сделать ей предложение.

Бритни три раза была замужем. В 2004 году ее брак с другом детства Джейсоном Александром продлился три дня. В том же году она вышла замуж за танцовщика Кевина Федерлайна, с ним она разошлась в 2007 году. Через 20 лет исполнительница вышла замуж за модель Сэма Асгари. Этот брак продлился 14 месяцев, с 2022 по 2023 год.