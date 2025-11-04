НАВЕРХ
Приметы: что можно и нельзя в День Казанской иконы Божьей Матери

Источник:
Sibnet.ru
Казанская икона Божьей Матери
Фото: Алексей Трефилов / CC BY-SA 4.0

День Казанской иконы Божьей Матери отмечается 4 ноября. Это одна из самых почитаемых святынь в православном мире, которая испокон веков считалась «покровом Руси». С датой связаны разнообразные приметы и традиции, так, 4 ноября нельзя убираться в дщме, но надо надевать новую одежду.

Например, дождь 4 ноября предвещал щедрый урожай в будущем году, а вот ясная и сухая погода обещала трудный год. Если в этот день с утра крестьяне видели туман — ожидалась мягкая зима, если ярко светило солнце — морозная.

Хозяйки в этот день внимательно проверяли припасы на зиму — считалось, что в этом случае сама Богородица их освятит и защитит от порчи. На стол ставили праздничные яства и напитки — холодец, соленые грибы, квашеную капусту, пироги с облепихой, сбитень.

Зажиточные крестьяне приглашали гостей и устраивали общие трапезы — «Казанские обеды». Обязательным было посещение церкви, где служился молебен перед образом Богородицы. Также 4 ноября собиралась вода с родников — считалось, что в этот день она целебная.

Люди верили, что 4 ноября — один из самых подходящих дней для организации свадебных торжеств. Казанская икона — покровительница брака, поэтому венчания в этот день обещали крепкий союз.

На 4 ноября нельзя было заниматься уборкой и стиркой, а также ссориться и грустить. Чтобы удача не оставила дом, надевали только чистую или новую одежду. Проводить этот день в дороге избегали. Кроме того, не ходили на кладбище — скорбь была под запретом.

