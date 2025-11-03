Почему в космос отправляли только собак-девочек

Самой первой собакой в космосе стала Лайка. Она находилась на борту космического аппарата «Спутник-2», который запустили 3 ноября 1957 года. За ней на орбиту отправились Лисичка и Чайка, Белка и Стрелка, Пчелка и Мушка, Жулька и Жемчужина. Все они были «девочками».

Среди собак, совершивших орбитальные полеты в рамках космической программы СССР, почти нет кобелей. И это не случайность — на этапе первоначального отбора комиссия рассматривала среди потенциальных кандидатов только самок.

Дискриминация по половому признаку объяснялась просто — в полете использовалась специальная система сбора экскрементов, для которой самки подходили лучше. Анатомия кобелей требовала поднятия лапы для мочеиспускания, что усложняло бы конструкцию.

Также считалось, что дворняжки-девочки более спокойны, менее агрессивны и послушны в поведении, что было важным фактором для стрессовых условий космического полета и тренировок.

Всего для отбора собак-космонавтов (в основном их выбирали в приютах для бездомных животных) применяли десять параметров. Кроме пола, собаки должны были быть сообразительными, контактными, здоровыми, неприхотливыми.

Максимальный вес — не более шести килограммов, высота в холке — максимум 35 сантиметров, возраст не более шести лет. Также для полета требовалась привлекательная внешность и светлая шерсть — чтобы собаки хорошо смотрелись на фотографиях.