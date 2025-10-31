Пенсионерка протаранила остановку с людьми в Новосибирске

Четыре человека пострадали в результате наезда пенсионерки на остановку общественно транспорта в Новосибирске. Среди пострадавших двое детей.

Инцидент произошел около полудня на улице Владимировской, сообщили в пресс-службе ГАИ региона. 75-летняя женщина за рулем Ravon Nexia, выезжая с придомовой территории, перепутала педали газа и тормоза и протаранила остановку с людьми.

Пострадали двое детей 7 и 8 лет, а также две женщины – 1982 и 1985 годов рождения. Все они были доставлены в больницу бригадами скорой помощи.

Происшествием заинтересовалась прокуратура Новосибирской области. Ведомство намерено дать оценку законности выдачи водительского удостоверения владелице «Нексии» и выяснить, нет ли у нее медицинских противопоказаний к управлению автомобилем.