НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Сбившего 6 человек водителя каршеринга отправили под домашний арест

Источник:
Sibnet.ru
216 4
Фото: © управление Судебного департамента в Новосибирской области

Октябрьский районный суд Новосибирска отправил под домашний арест водителя, сбившего шесть человек на автобусной остановке, сообщает пресс-служба управления Судебного департамента региона.

Инцидент произошел вечером 9 октября на улице Кирова. 19-летний Олег Попов, не имеющий водительских прав, не справился с управлением при перестроении, врезался в ограждение, а затем выехал на тротуар, где сбил четырех женщин, мужчину и 13-летнего подростка. Полицейские установили, что водитель VW Polo был пьян.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Следователь ходатайствовал о заключении обвиняемого под стражу, однако суд решил ограничиться домашним арестом до 10 декабря 2025 года.

На этот период Попову запрещено выходить из дома, пользоваться интернетом, отправлять почту и управлять автомобилем.

Еще одно ДТП с участием каршеринга произошло на улице Кирова 10 октября. Арендованный VW Polo выехал на встречную полосу и врезался в троллейбус, ехавший в крайнем правом ряду.

По данным ГАИ города, пострадали две женщины: водитель и пассажирка Фольксвагена. ТГ-канал Mash Siberia сообщает о третьем пострадавшем – ребенке грудного возраста. Среди пассажиров троллейбуса, по предварительным данным, пострадавших нет.


Еще по теме
Пьяный водитель снес шесть человек на остановке в Новосибирске
Сбежавший с СВО убийца осужден за смертельное ДТП в Новосибирске
Водитель «Газели» погиб в ДТП с фурами на трассе под Новосибирском
Фура насмерть сбила трех дорожных рабочих под Новосибирском
смотреть все
ЧП #ДТП #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Xiaomi 17 Pro Max стал самым мощным Android-смартфоном в мире
Кадыров стал дважды героем Чечни
Пенсии в России повысят дважды в 2027 году
Миронов предложил ликвидировать фонд ОМС
Обсуждение (4)
Картина дня
Венесуэльская оппозиционерка увела премию мира у Дональда Трампа
Ограничить число собак и кошек в квартире предложили в Госдуме
Выживший после дрейфа в Охотском море ответит за гибель родных
Ким Чен Ын потрогал Shaman’а
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Комплекс имени себя - тут и добавить нечего.

Uynachalnica

От уровня ВУЗа и техникума плавно переходим к уровню ФЗУ. А в медицине фельдшера могут работать за врачей....

HAAN27

Нужно наградить пацана какой нибудь медалькой!!!

med317

Опять вы со своими двумя неподтверждёнными миллионами. "Врать нехорошо" (с) Mosquito