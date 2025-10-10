Сбившего 6 человек водителя каршеринга отправили под домашний арест

Октябрьский районный суд Новосибирска отправил под домашний арест водителя, сбившего шесть человек на автобусной остановке, сообщает пресс-служба управления Судебного департамента региона.

Инцидент произошел вечером 9 октября на улице Кирова. 19-летний Олег Попов, не имеющий водительских прав, не справился с управлением при перестроении, врезался в ограждение, а затем выехал на тротуар, где сбил четырех женщин, мужчину и 13-летнего подростка. Полицейские установили, что водитель VW Polo был пьян.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Следователь ходатайствовал о заключении обвиняемого под стражу, однако суд решил ограничиться домашним арестом до 10 декабря 2025 года.

На этот период Попову запрещено выходить из дома, пользоваться интернетом, отправлять почту и управлять автомобилем.

Еще одно ДТП с участием каршеринга произошло на улице Кирова 10 октября. Арендованный VW Polo выехал на встречную полосу и врезался в троллейбус, ехавший в крайнем правом ряду.

По данным ГАИ города, пострадали две женщины: водитель и пассажирка Фольксвагена. ТГ-канал Mash Siberia сообщает о третьем пострадавшем – ребенке грудного возраста. Среди пассажиров троллейбуса, по предварительным данным, пострадавших нет.



