Джейсон Стэйтем сыграет в новом боевике Гая Ричи

Британский актер Джейсон Стэйтем сыграет главную роль в новом фильме Гая Ричи «Вива безумие». Это будет уже шестой их совместный проект.

Фильм основан на книге Дж. Дж. Коннолли «Viva La Madness», которая является продолжением его криминального романа «Слоеный торт». Однако, несмотря на наличие литературного первоисточника, проект Ричи и Стэйтема позиционируется как самостоятельный, оригинальный фильм, а не спин-офф или сиквел, пишет Variety.

Производство картины начнется в 2026 году. Ричи напишет сценарий и сядет в кресло режиссера, а Стэйтем также выступит одним из продюсеров. Кто еще войдет в актерский состав, пока неизвестно.

Творческий тандем Ричи и Стэйтема ранее подарил зрителям уже пять фильмов разной степени успешности. За культовыми боевиками «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш» последовали заумный «Револьвер», проходной «Гнев человеческий» и провалившаяся в прокате «Операция "Фортуна"».