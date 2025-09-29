Джейсон Стэйтем вернется в боевике «Пчеловод 2»

Стартовали съемки второй части боевика «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. Об этом сообщил режиссер-постановщик картины Тимо Тьяджанто («Никто 2»).

Сменивший Дэвида Эйра на посту режиссера Тьяджанто опубликовал в соцсети X снимок кинохлопушки с названием фильма, сопроводив фото подписью «Поехали!» (Off we go).

Сценарий к «Пчеловоду 2» написал Курт Уиммер — сценарист оригинального фильма. Помимо Стэйтема, к своей роли в продолжении вернется Джереми Айронс, сыгравший одного из антагонистов. Сюжет картины пока держится в секрете. Релиз намечен на 2027 год.

Боевик «Пчеловод» вышел в мировой прокат 6 января 2024 года. В конце августа того же года фильм посетил и российские кинотеатры. При бюджете в 40 миллионов долларов картина собрала по миру более 160 миллионов. На сайте Rotten Tomatoes лента получила 71% свежести от критиков и 92% — от зрителей.

Фильм рассказывал историю бывшего оперативника секретной организации Адама Клея, который давно ушел в отставку, но был вынужден снова взяться за оружие, чтобы отомстить интернет-мошенникам за смерть своей соседки-пенсионерки.