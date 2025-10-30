НАВЕРХ
Пять лет чиновники в Хакасии воровали деньги на несуществующих сирот

Источник:
Sibnet.ru
123 2

Сотрудники администрации Орджоникидзевского района Хакассии пять лет подавали ложные сведения о наличие детей-сирот и получали деньги на их пособия. Бюджет потерял 14 миллионов рублей, сообщил региональный Следственный комитет.

В отношении бывшей руководительницы расчетной группы бухгалтерии управления образования района возбуждено уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения. 

По данным управления Следственного комитета, она в 2020 по 2025 год отправляла в республиканское министерство образования ложные данные о количестве проживающих в районе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Россиянам индексируют пенсии

В итоге в районную администрацию ежемесячно поступали завышенные суммы для выплаты пособий. За пять лет бюджет Хакасии потерял 14 миллионов рублей.

