НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Зюганов назвал «гадостью» сериал Кончаловского о революции

Источник:
Sibnet.ru
432 4
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
Фото: duma.gov.ru / CC BY 4.0

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал сериал Андрея Кончаловского «Хроники русской революции», назвав его «гадостью» и «пасквилем», и потребовал «остановить этот произвол».

«Никогда не думал, что один из способных режиссеров под старость такую гадость подготовит для всех вас. <…> Большей русофобии, чем попытка поставить пасквиль на страну, преемницей которой мы являемся, трудно себе придумать в условиях войны. В условиях войны за это бы отдали под трибунал и правильно бы сделали», — заявил Зюганов на заседании Госдумы.

По словам лидера коммунистов, в сериале Ленин приехал испуганный, хотя Ленин — «самый храбрый и известный в мире человек», он дал всем возможность бесплатно учиться и лечиться.

Зюганов сделал выводы после просмотра двух серий. Он считает, что имеет право на критику, так как «читал всех великих о Ленине, начиная от Эйнштейна», изучал труды политиков и сам является автором около 150 работ, вышедших «на всех мировых языках».

«Почему сегодня, когда сплоченность нужна, когда надо учиться у ленинского комсомола, продолжать пионерские традиции, продолжать то, что делали русские государи и великие полководцы, почему это возможно? Остановите этот произвол. Нам нужна сплоченность и победа выполнять постановления и послание президента», — призвал лидер КПРФ.

Сериал «Хроники русской революции» о событиях 1905-1924 годов насчитывает 16 серий. Его показывают телеканал «Россия 1», онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Start. В ролях Юра Борисов, Никита Каратаев, Юлия Высоцка. Ленина в сериале сыграл Евгений Ткачук, Иосифа Сталина — Тимофей Окроев, Николая II — Никита Ефремов.

Еще по теме
«Брат навсегда» стартует в российском прокате
Пятерка самых неудачных адаптаций западных сериалов
Умер сыгравший Мухича в «Полицейском с Рублевки» Роман Попов
«Горыныч» побил «Алису» в первый уикэнд
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Предстоящая зима станет холоднее прошлогодней
Названы лучшие бюджетные наушники
Произошел беспрецедентный сбой VPN-сервисов
Описан ядерный удар российского «Буревестника» по США
Обсуждение (4)
О самом главном
Почему голубой — цвет мальчиков, а розовый — девочек
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Все статьи
Самое обсуждаемое
29
Кремль счел тревожными данные о вводе на Украину французских войск
23
Удар ВСУ повредил плотину Белгородского водохранилища
22
Россия нанесла массированный удар по объектам Украины
21
Заработали новые наказания для иноагентов
20
Путин сообщил о завершении испытаний суперракеты «Буревестник»