Зюганов назвал «гадостью» сериал Кончаловского о революции

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал сериал Андрея Кончаловского «Хроники русской революции», назвав его «гадостью» и «пасквилем», и потребовал «остановить этот произвол».

«Никогда не думал, что один из способных режиссеров под старость такую гадость подготовит для всех вас. <…> Большей русофобии, чем попытка поставить пасквиль на страну, преемницей которой мы являемся, трудно себе придумать в условиях войны. В условиях войны за это бы отдали под трибунал и правильно бы сделали», — заявил Зюганов на заседании Госдумы.

По словам лидера коммунистов, в сериале Ленин приехал испуганный, хотя Ленин — «самый храбрый и известный в мире человек», он дал всем возможность бесплатно учиться и лечиться.

Зюганов сделал выводы после просмотра двух серий. Он считает, что имеет право на критику, так как «читал всех великих о Ленине, начиная от Эйнштейна», изучал труды политиков и сам является автором около 150 работ, вышедших «на всех мировых языках».

«Почему сегодня, когда сплоченность нужна, когда надо учиться у ленинского комсомола, продолжать пионерские традиции, продолжать то, что делали русские государи и великие полководцы, почему это возможно? Остановите этот произвол. Нам нужна сплоченность и победа выполнять постановления и послание президента», — призвал лидер КПРФ.

Сериал «Хроники русской революции» о событиях 1905-1924 годов насчитывает 16 серий. Его показывают телеканал «Россия 1», онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Start. В ролях Юра Борисов, Никита Каратаев, Юлия Высоцка. Ленина в сериале сыграл Евгений Ткачук, Иосифа Сталина — Тимофей Окроев, Николая II — Никита Ефремов.