Продажи пива в России рухнули на 17%

Продажи пива в России сначала года сократились почти на 17%, следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Эксперты объяснили обвал холодным летом и ростом цен.

Продажи пива в рознице в июле-сентябре сократились на 17,9% год к году, а за первые девять месяцев года — на 16,9%, показали данные РАТК. Отрицательный тренд и в смежных категориях. Продажи пивных напитков за первые девять месяцев года потеряли 5,9%.

Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин объяснил обвал холодным летом. Розничные продажи пива в России сокращаются по отношению к высокой базе прошлого года. Было длинное жаркое лето, мы видели резкий рост, сказал он «Коммерсанту».

Эксперты указывают также на рост цен. Согласно Росстату, с начала года пиво подорожало на 17,5%. Производители повышали закупочные цены из-за увеличения акцизов, издержек и сохраняющейся зависимости от импортного сырья.