НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Продажи пива в России рухнули на 17%

Источник:
«Коммерсантъ»
164 0
Пиво
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Продажи пива в России сначала года сократились почти на 17%, следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Эксперты объяснили обвал холодным летом и ростом цен.

Продажи пива в рознице в июле-сентябре сократились на 17,9% год к году, а за первые девять месяцев года — на 16,9%, показали данные РАТК. Отрицательный тренд и в смежных категориях. Продажи пивных напитков за первые девять месяцев года потеряли 5,9%.

Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин объяснил обвал холодным летом. Розничные продажи пива в России сокращаются по отношению к высокой базе прошлого года. Было длинное жаркое лето, мы видели резкий рост, сказал он «Коммерсанту».

Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1999 года

Эксперты указывают также на рост цен. Согласно Росстату, с начала года пиво подорожало на 17,5%. Производители повышали закупочные цены из-за увеличения акцизов, издержек и сохраняющейся зависимости от импортного сырья.

Еще по теме
Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1999 года
Россиян предупредили о резком подорожании мандаринов
Путин назвал «национальную гордость России»
Красная икра подешевела в России
смотреть все
Экономика #Продукты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Предстоящая зима станет холоднее прошлогодней
Названы лучшие бюджетные наушники
Путин пообещал «ошеломляющий» ответ на ракеты Tomahawk
Пулемет ГШГ показал фантастическую скорострельность. ВИДЕО
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое обсуждаемое
69
Путин пообещал «ошеломляющий» ответ на ракеты Tomahawk
23
Трамп впервые за второй срок ввел санкции против России
23
Удар ВСУ повредил плотину Белгородского водохранилища
22
Россия нанесла массированный удар по объектам Украины
21
Заработали новые наказания для иноагентов