Красноярский край получит самолеты «Байкал» для туристов

Sibnet.ru
Самолет «Байкал»
Фото: © УЗГА

Первые самолеты «Байкал», которые должны заменить кукурузники Ан-2, поступят в конце 2026 года в Красноярский край, сообщила пресс-служба Минэкономразивитя.

Новые легкие многоцелевые самолеты «Байкал» получит предприятие «Агат», базирующееся в Шушенском. Всего будет поставлено 10 бортов.

Первое время воздушные суда будут эксплуатироваться в отрасли лесоавиационных работ, а затем будут допущены к перевозке пассажиров.

«Шушенское — мощная точка притяжения, но здесь не только оно, здесь Ергаки, Саяно-Шушенская ГЭС. Для растущего турпотока, который уже превышает показатели советского времени, критически важна современная авиация. Новый самолет "Байкал", который здесь будут обкатывать, — это возможность для экономически доступных полетов, в том числе экскурсионных. Здесь есть что посмотреть с высоты», — приводит пресс-служба слова главы Минэка Максима Решетникова.

ЛМС-901 «Байкал» создает Уральский завод гражданской авиации с 2019 года. Крейсерская скорость самолета — до 300 километров в час, максимальная дальность полета — 3 тысячи километров (с полезной нагрузкой 2 тонны — 1,5 тысячи километров).

По планам в 2021 году должны были начаться летные испытания, в 2023 году — серийный выпуск. В 2025 году появилась информация, что проект закрывают из-за «драматических ошибок» при проектировании. Она была опровергнута.

