«Горыныч» побил «Алису» в первый уикэнд

Сказочный блокбастер «Горыныч» с Александром Петровым стал лидером кинопроката, обогнав «Алису в Стране чудес» с Анной Пересильд, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы о показе фильмов (ЕАИС).

Касса первого дня была больше у «Алисы», но затем «Горыныч» вырвался вперед. С 23 по 26 октября фильм заработал 341 миллион рублей. Приключения Петрова и малыша дракона посмотрели 886,5 тысячи зрителей.

«Алиса в Стране чудес» заработала 339 миллионов рублей, она привлекла 798,5 тысячи зрителей. На третьем месте держится военный триллер «Август», уже заработавший в прокате 1 миллиард рублей.