Как быстро испортятся продукты в отключенном холодильнике

Холодильник в случае отключения электричества сохранит продукты, но ненадолго. Через сколько часов все содержимое нужно отправить в мусорку, чтобы избежать пищевого отправления?

Общий срок хранения скоропортящихся продуктов после отключения питания в холодильнике составляет всего четыре часа. Такую рекомендацию дают Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Если открывать дверцу основной камеры холодильника и запускать туда теплый воздух, срок хранения сокращается.

В первую очередь, по словам экспертов, испортятся сырые или уже приготовленные мясо и морепродукты, бульоны, супы, колбасы, мягкие сыры, бекон, открытые мясные и рыбные консервы, молочные продукты, открытое детское питание. Выдержат отключение твердые сыры, масло и маргарин, кетчуп.

В заполненной до предела морозильной камере продукты хранятся до 48 часов, а в полупустой только в течение суток.

Замороженное мясо или блюда обычно можно повторно заморозить, если на них есть кристаллы льда на упаковке или если они все еще кажутся «холодными, как в холодильнике» на ощупь.