Лукашенко созвал Международную конференцию по безопасности

Sibnet.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: © пресс-служба президента Белоруссии

Высокопоставленные политики и эксперты соберутся в Минске на III Международную конференцию по безопасности, на которой будет обсуждена Евразийская хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

Этот форум, созываемый по инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко, за три года работы стал ведущей международной площадкой для обсуждения значимых для государств Евразии вопросов, связанных с различными аспектами безопасности, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В конференции принимают участие высокие должностные лица, руководство действующих на континенте интеграционных объединений, таких как Союзное государство России и Белоруссии, ОДКБ, СНГ, ШОС, представители также академического, экспертного сообщества

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27-28 октября посетит Минск во главе делегации для участия в форуме.

Выступление Лаврова запланировано на пленарной сессии конференции, в докладе «особое внимание будет уделено путям реализации российской инициативы формирования архитектуры евразийской безопасности, а также вопросу разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке», сообщила Захарова.

