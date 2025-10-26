НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Фон дер Ляйен пригрозила выстрелить по Китаю «торговой базукой»

Источник:
«Газета.ру»
526 3
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Фото: European People's Party / CC BY 2.0

Евросоюз готов применить против Китая так называемую «торговую базуку» на фоне торгового противостояния с Пекином, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Китай ранее ввел экспортный контроль на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует примерно 70% мирового рынка. Фон дер Ляйен сравнив этот контроль с прежней зависимостью Европы от российских энергоносителей.

«Мы сосредоточены на поиске решений совместно с нашими китайскими коллегами. Но мы готовы использовать все имеющиеся в нашем арсенале инструменты для реагирования в случае необходимости», — приводит «Газета.ру» заявление фон дер Ляйен.

Сюда входит так называемая «торговая базука», официально известная как Инструмент по борьбе с принуждением (ACI) и ставшая «самым мощным торговым оружием ЕС».

Применение ACI предусматривает введение инвестиционных ограничений, отмену защиты прав интеллектуальной собственности, приостановку лицензий отдельных компаний, запрет доступа на рынки государственных закупок ЕС и введение санкций в отношении конкретных лиц.

Еще по теме
Последнее интервью Кеосаяна выйдет на «России 1»
Участники реалити «Выжить в…» отправились в Стамбул
Чемпионы-гимнасты Нагорные поборются на шоу «Титаны»
Шоу комика Джимми Киммела сняли с эфира из-за слов об убийстве Кирка
смотреть все
Политика #Мир ТВ #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Семь признаков, когда из банка надо забрать деньги
Археологи в Южной Корее нашли холодильник возрастом 1400 лет
Фильм «Август» собрал миллиард в прокате
Путин пообещал «ошеломляющий» ответ на ракеты Tomahawk
Обсуждение (3)
О самом главном
Почему голубой — цвет мальчиков, а розовый — девочек
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Все статьи
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое обсуждаемое
67
Путин пообещал «ошеломляющий» ответ на ракеты Tomahawk
31
Нарышкин заявил о подготовке Европы к войне с Россией
23
Трамп впервые за второй срок ввел санкции против России
23
Удар ВСУ повредил плотину Белгородского водохранилища
21
Россия нанесла массированный удар по объектам Украины