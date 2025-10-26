Фон дер Ляйен пригрозила выстрелить по Китаю «торговой базукой»

Евросоюз готов применить против Китая так называемую «торговую базуку» на фоне торгового противостояния с Пекином, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Китай ранее ввел экспортный контроль на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует примерно 70% мирового рынка. Фон дер Ляйен сравнив этот контроль с прежней зависимостью Европы от российских энергоносителей.

«Мы сосредоточены на поиске решений совместно с нашими китайскими коллегами. Но мы готовы использовать все имеющиеся в нашем арсенале инструменты для реагирования в случае необходимости», — приводит «Газета.ру» заявление фон дер Ляйен.

Сюда входит так называемая «торговая базука», официально известная как Инструмент по борьбе с принуждением (ACI) и ставшая «самым мощным торговым оружием ЕС».

Применение ACI предусматривает введение инвестиционных ограничений, отмену защиты прав интеллектуальной собственности, приостановку лицензий отдельных компаний, запрет доступа на рынки государственных закупок ЕС и введение санкций в отношении конкретных лиц.